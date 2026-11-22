Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се догодила синоћ на магистралном путу Бањалука- Градишка, у мјесту Маховљани код Лакташа, смртно је страдао пјешак К.Г. (46) из Лакташа, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Трагедија се догодила у суботу, 21. новембра, око 20.00 часова.
У несрећи је учествовало путничко возило марке „ауди“, којим је управљао Т.М. (33) из Градишке, и пјешак К.Г. који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.
Увиђај на мјесту несреће обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Лакташи.
Дежурни тужилац је наложио предузимање свих потребних истражних радњи и мјера ради утврђивања тачних околности и узрока ове саобраћајне несреће.
Такође, наложена је и обдукција тијела настрадалог пјешака, која ће бити извршена у Заводу за судску медицину Републике Српске.
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