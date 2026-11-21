Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је у стравичној несрећи која се догодила вечерас на излазу из Дубрава према Церику.
''Полицији Брчко дистрикта БиХ је дана 21.11.2026. године у 19:01 сат пријављено да се на излазу из Дубрава према Церику догодила саобраћајна незгода'', потврдила је за "Аваз" портпаролка Полиције БД БиХ Џевида Хукичевић.
Додала је да су одмах након пријаве полицијски службеници изашли на лице мјеста и утврдили да су у саобраћајној незгоди учествовали путничко моторно возило и аутобус.
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У саобраћајној незгоди је једно лице смртно страдало, док је више повријеђених лица збринуто у Јавној здравственој установи у Брчком.
''На поменутој дионици, саобраћај је обустављен ради вршења увиђаја, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ који је изашао на лице мјеста'', додала је Хукичевић.
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