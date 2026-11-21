На овој дионици пута саобраћај је у потпуности обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце, због чега се возачима савјетује додатни опрез.

На лицу мјеста налазе се припадници Полицијске управе Бањалука и у току је полицијски увиђај, након којег ће бити познато више детаља о свим околностима и узроцима ове трагедије.