Аутор:АТВ редакција
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У Маховљанима код Лакташа вечерас је дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је, према првим информацијама, настрадао пјешак.
На овој дионици пута саобраћај је у потпуности обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце, због чега се возачима савјетује додатни опрез.
На лицу мјеста налазе се припадници Полицијске управе Бањалука и у току је полицијски увиђај, након којег ће бити познато више детаља о свим околностима и узроцима ове трагедије.
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