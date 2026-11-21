Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Средње код Нишића данас се догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовала два возила.
Као што се може видјети на фотографијама, на терену су полиција и возила хитне помоћи.
Из МУП-а Кантона Сарајево за "Кликс" су казали да у несрећи нема повријеђених особа.
Истакли су да је настала материјална штета на возилима.
Због несреће је на овој дионици дошло до гужве у саобраћају.
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