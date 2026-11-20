Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сахрана дјевојчице Зејнеп Хасановић, која је настрадала 6. новембра у тешкој аутобуској несрећи у Француској, биће обављени у суботу, 21. новембра, у Лиону.
Како је наведено у осмртници, џеназа ће бити клањана у 11 сати, док ће се џеназа у одсуству истог дана клањати у Старом Илијашу, послије подне-намаза.
Друштво
Никоме се неће свидјети: Објављена нова прогноза за наредне дане
Зејнеп Хасановић рођена је 2018. године, а од ње се опраштају мајка и сестра, као и бројна родбина, пријатељи и комшије.
Подсјетимо, седмогодишња Зејнеп, дјевојчица босанскохерцеговачког поријекла, једна је од двије особе које су изгубиле живот у тешкој аутобуској несрећи која се догодила у петак ујутро, 6. новембра, у француском мјесту Лент, у департману Аин.
Према информацијама из истраге које су објавили француски медији, возач аутобуса изјавио је да је могуће да је заспао за воланом, након чега је изгубио контролу над возилом.
Република Српска
"Одлука Уставног суда БиХ директно крши Уставом гарантована права Српске"
Аутобус је напустио своју саобраћајну траку, прешао на супротну страну пута и ударио у дрвеће, а потом завршио у каналу.
У аутобусу је Зејнеп била с мајком и млађом сестром. Породица је, према писању француских медија, путовала према Боург-ен-Бресеу како би преузела путне документе за малољетнике.
Медији су такође навели да је дјевојчица имала држављанство Босне и Херцеговине те да је у Француској боравила под статусом међународне заштите.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму