Аутор:АТВ редакција
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Метеоролози са Фејсбук странице БХ Метео објавили су временску прогнозу за наредне дане која се, сасвим сигурно, никоме неће свидјети.
Како наводе, БиХ у данима пред нама очекује промјењиво и нестабилно вријеме, уз локалну кишу и пљускове с грмљавином.
Оно што се никоме неће допасти јесте да се од недјеље прогнозира утицај новог циклона који би могао донијети обилније падавине.
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У суботу, 21. новембра, преовладаваће промјењиво облачно вријеме, уз локалну кишу и пљускове с грмљавином.
"Према тренутним прогнозама, обилније падавине могуће су од недјеље послијеподне до понедјељка ујутро, посебно у дијеловима Херцеговине, на југозападу и западу земље, као и у сјевернијим дијеловима Босне", кажу метеоролози.
Осим падавина, у недјељу навече и током ноћи на понедјељак стиже и осјетније захлађење.
"Оно ће донијети снијег у брдско-планинским подручјима, док би се у понедјељак ујутро, при крају падавина, пахуље локално могле спустити и до нижих предјела у Босни", поручују из БХ Метео.
Престанак падавина очекује се током понедјељка у цијелој земљи, уз постепено смањење облачности.
Стабилније, али прохладно вријеме требало би се задржати до сриједе, 25. новембра, када су могуће нове падавине.
Међутим, једна непогода у наредном периоду неће бити много изражена.
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Како наводе из БХ Метеа, у наредном периоду не очекује се посебно јак вјетар. У недјељу ће југо бити нешто израженији, а касније током ноћи на понедјељак дуваће сјеверац.
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