Аутор:АТВ редакција
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Због асфалтирања дијела магистралног пута Котор Варош – Ребровац, данас су формиране километарске колоне теретних и доставних возила, која чекају завршетак радова.
Према информацијама возача, колоне су дуге неколико километара и протежу се од улаза у Котор Варош готово до излаза из града.
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Док теретна и доставна возила чекају на завршетак асфалтирања, путничка возила се преусмјеравају алтернативним правцем, којим могу наставити кретање, пишу Независне.
Возачима се савјетује максималан опрез у вожњи, посебно због кише и отежаних услова на путу, као и поштовање привремене саобраћајне сигнализације.
Подсјећамо, радови на рехабилитацији магистралног пута Ребровац – Челинац – Котор Варош почели су крајем септембра ове године. Пројекат је вриједан 12,6 милиона КМ без ПДВ-а, а обухвата рехабилитацију 27,66 километара пута.
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Инвеститор је Јавно предузеће “Путеви Републике Српске”, док радове изводи конзорцијум “Козарапутеви” из Бањалуке и “Приједорпутеви” из Приједора.
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