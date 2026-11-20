Аутор:АТВ редакција
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Дарко Шестић из Српца, чији је нестанак пријављен јуче пријављен полицији, пронађен је жив и здрав, наводе из ПУ Градишка.
"Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, пронашли су данас, 20.11.2026. године лице Дарка Шестићa из Српца, чији је нестанак пријављен Полицијској управи Градишка 19.11.2026. године.
Друштво
Нестао Дарко Шестић из Српца, породица моли за помоћ, полиција покренула потрагу
Лице је пронађено на подручју општине Србац, живо и здраво", наводе из полиције.
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