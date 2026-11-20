Аутор:АТВ редакција
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Полиција трага за Дарком Шестићем (54) из Српца, који је нестао јуче, 19. новембра. Како су навели из ПУ Градишка, од се из породичне куће удаљио у непознатом правцу бијелим аутомобилом марке "Шкода".
"Полицијски службеници Полицијске управе Градишка, интензивно трагају за несталим лицем, Дарко Шестић из Српца чији је нестанак пријављен Полицијској управи Градишка, јуче, 19.11.2026. године. Нестало лице се удаљило од породичне куће у непознатом правцу путничким аутомобилом марке ,,Škoda“, бијеле боје", наводе из ПУ Градишка и додају:
"По изјави члана породице нестало лице је старости око 54 године, висине око 185 цм, мршаве конституције, има црно-сиједу косу и црно-сиједу браду. Непосредно прије нестанка на себи је имао сиву дуксерицу без капуљаче и плаве радне панталоне."
Полицијска управа Градишка позива грађане уколико примјете лице са фотографије, или имају било каквих корисних сазнања, информације пријаве лично најближој полицијској станици или на бесплатан број телефона „122“.
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