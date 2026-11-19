Аутор:АТВ редакција
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Жељко Лер, истакнути епидемиолог, бивши директор Завода за јавно здравство ФБиХ и некадашњи предсједавајући Градског вијећа Сарајева, преминуо је у 75. години, а вијест о његовој смрти објавио је Кантонални одбор СДП-а Сарајево.
Од Лера се опростио и начелник Старог Града Ирфан Ченгић, који га је описао као супруга, оца, пријатеља, љекара, вијећника, директора и навијача ФК Сарајево, али и човјека који је до посљедњег дана био активан у заједници.
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"Познавали смо се 17 година. Осим што смо сарађивали пословно, често смо се дружили и приватно. Тешко је пронаћи праве ријечи којима бих га описао. Био је велики господин, али прије свега добар човјек и прави друг", написао је Ченгић.
Додао је да његов одлазак за њега представља губитак драгог пријатеља, а за цијелу заједницу ненадокнадив губитак. Породици је упутио искрено саучешће.
Жељко Лер рођен је 2. маја 1952. године у Сарајеву, гдје је завршио основну школу, гимназију и Медицински факултет.
Специјализацију из епидемиологије завршио је на Војномедицинској академији у Београду.
Током рата био је припадник Армије РБиХ, обављајући дужност замјеника главног епидемиолога. Био је оперативно ангажован у зонама одговорности 1, 3, 4. и 5. корпуса.
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Професионалну каријеру завршио је на позицији директора Завода за јавно здравство Федерације БиХ, а у пензију је отишао у септембру 2015. године.
Ни након одласка у пензију Лер се није повукао из струке. Током пандемије вируса корона учествовао је у организацији и спровођењу хигијенско-профилактичких и противепидемијских мјера, посебно у Општој болници „Прим. др Абдулах Накаш“ и установама социјалне заштите.
У марту 2021. године именован је за члана Кризног штаба Министарства здравства Кантона Сарајево, а био је и члан Научног савјета овог министарства.
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За допринос здравству и социјалној заштити 2022. године додијељена му је Шестоаприлска награда Града Сарајева, преноси "Аваз".
Лер је био активан и у политичком животу Сарајева. Два мандата обављао је дужност вијећника у Општинском вијећу Стари Град Сарајево, а од 2008. до 2012. године био је предсједавајући Градског вијећа Града Сарајева.
Био је члан Главног одбора СДП-а и потпредсједник Општинске организације СДП-а Стари Град Сарајево.
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