Аутор:АТВ редакција
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До Нове године има још више од мјесец дана, али су поједини, без обзира на то, већ почели са украшавањем свог дома и кићењем јелке. Шта се, са становишта психологије, крије иза прераног декорисања дома у духу празника - објаснили су стручњаци из ове области.
Људи се дијеле на два типа - на оне који почињу да декоришу кућу чим падне први (озбиљнији) снијјег и оне који украсе ваде у минут до дванаест. И док су дебате о томе ко је у праву све учесталије, занемарује се доста рјеђа, трећа категорија људи, која је јелку окитила већ сада. О њој су психолози врло јасног мишљења и става.
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По мишљењу стручњака из области психологије, људи који исувише рано декоришу дом и ките јелку потенцијално имају проблема са регулацијом емоција и несвјесне бихејвиоралне тенденције, укључујући и нарцисизам. "У нарцисима се јавља осјећај енормне сатисфакције о саме помисли да су у центру пажње, да им се људи диве и аплаудирају", појаснила је Кармен Хара, доктор психологије.
"У смислу декорисања дома и кићења јелке, како би се створио доживљај зимске бајке и идиле, ове активности, када се организују прерано, за циљ имају најчешће само једно - дивљење комшилука", додала је она.
Осим жеље за издвајањем од осталих и признањем, прерано украшавање дома и кићење јелке може бити и начин да се попуни нека празнина (у души) и створи илузија среће чак и онда када је нема ни на видику. Ово је идеалан начин да се наслика слика једне складне породице и једног савршеног дома, који, нажалост, није увијек баш тако савршен.
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"Трзавица и проблема има у свакој заједници, али поједини људи имају потребу да их маскирају и то тако што ће створити празнични осјећај већ средином новембра мјесеца", навела је Хара у интервјуу за Дејли Мејл.
Традиционално, празници су и дио године када највише времена проводимо са онима које волимо, било да су то наша дјеца, родитељи и други чланови породице, или пријатељи са којима током остатка године и немамо толико времена за виђање. Они су и подсјетник на лијепа времена, као и људе који више нису ту из било ког разлога. Прерано кићење јелке је за неке начин да се евоцирају успомене из дјетињства, које су често јако лијепе и топле, преноси НовостиМагазин.
"Они који дом декоришу раније практично теже ка томе да то мало магије осјете што је прије могуће", објашњава психотерапеут Ејми Морин.
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