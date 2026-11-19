Аутор:АТВ редакција
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На почетку везе готово све дјелује узбудљиво. Једва чекате да се видите, сваки додир изазива лептириће у стомаку, а и обичан заједнички излазак може да се претвори у вече за памћење. Међутим, како вријеме пролази, почетно узбуђење често уступа мјесто свакодневици.
Посао, обавезе, умор, кућни послови и понављајућа рутина полако заузимају простор који је некада припадао романтици и интимности.
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То не мора да значи да су се партнери удаљили или да више нису заљубљени. У дугим везама се*суална жеља може да се мијења, а периоди у којима је интимност рјеђа нису неуобичајени. Проблем настаје када партнери почну да избјегавају разговор о томе, када један другог доживљавају као особу која више није заинтересована или када интимни односи постану још једна обавеза на листи дневних задатака.
Добра вијест је да блискост може поново да се гради, али не постоји један чаробни трик који ће преко ноћи да врати почетну заљубљеност. Много више значе мале, конкретне промјене у начину на који партнери проводе вријеме, разговарају и показују једно другом жељу.
Ево шта заиста може да помогне.
Једна од честих заблуда јесте да интимност треба да се догоди спонтано, баш као на почетку везе. У стварности, када двоје људи дијеле свакодневне обавезе, раде, брину о породици и имају мало слободног времена, није необично да жеља не дође сама од себе. Зато није лоше да партнери намјерно направе простор за блискост. То не значи да треба да заказују се*с као пословни састанак, већ да престану да чекају савршен тренутак који можда никада неће да дође.
На примјер, могу да одвоје једно вече недјељно за излазак, заједничку вечеру или вријеме без телефона и других ометања. Важно је да то буде вријеме у којем нису само двије особе које рјешавају обавезе, већ партнери који поново имају прилику да уживају једно у другом.
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Се*суална жеља не мора увијек да се појави прије блискости. Некада се управо кроз пријатан разговор, додир, флерт и опуштање постепено развија интересовање за интимност.
Ако се сваки загрљај, пољубац или додир заврши очекивањем да ће да услиједи интимни однос, партнер који тренутно нема жељу може да почне да избјегава чак и најобичнију њежност. Зато је важно да вратите физичку блискост без притиска и унапријед одређеног циља. Пољубац при доласку кући, загрљај док гледате филм, држање за руке током шетње или неколико минута мажења прије спавања могу да помогну да се поново успостави осјећај повезаности.
Постоји и приступ који се у се*суалној терапији назива сенсате фоцус. Суштина је у томе да партнери кроз договорене вјежбе додиривања поново истражују шта им прија, без обавезе да дође до се*суалног односа или ор*азма. Пажња се усмјерава на осјећај додира, а не на очекивање резултата.
Овакав приступ може да буде посебно користан када су се појавили притисак, несигурност или страх од тога да интимни однос неће да бдуе довољно добар.
Многи парови о сексуалном животу разговарају тек када се појави проблем. Један партнер се пожали да интимних односа готово нема, други се осјети прозвано, а разговор се заврши пребацивањем кривице.
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Много је корисније да покренете ову тему у мирном тренутку, без оптуживања и поређења са почетком везе. Умјесто реченице "Ти више никада не иницираш ништа", много боље је да кажете: "Недостаје ми када смо били приснији" или "Вољела бих да поново пронађемо вријеме само за нас".
Још једна добра идеја јесте да свако одговори на три питања:
Шта ти највише недостаје из нашег односа?
Због чега се осјећаш пожељно и вољено?
Постоји ли нешто што би волио или вољела да промијенимо у нашем интимном животу?
Овакав разговор може да открије да партнерима заправо не недостаје иста ствар. Некоме недостаје физичка блискост, некоме пажња, а некоме осјећај да је и даље привлачан другој особи.
Када се интимни односи годинама одвијају по готово идентичном обрасцу, није необично да узбуђење постепено ослаби. Партнери знају шта могу да очекују, када ће се нешто да се догоди и како ће да изгледа читав сусрет. Зато је понекад довољно да промијените контекст. То може да буде спонтани викенд ван града, ноћ у хотелу, заједничко путовање или једноставно другачије организовано вече код куће.
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Промјена не мора да буде велика нити скупа. Можете да изађете на пиће као када сте се тек упознали, да се средите једно за друго, размјењујете поруке током дана или организујете састанак на мјесту на којем сте имали први излазак.
Важно је да поново створите ситуације у којима се не подразумијева да ћете бити заједно, већ се обоје трудите да освојите пажњу оног другог.
Чак и партнери који су годинама заједно не морају аутоматски да знају шта оном другом одговара. Жеље, потребе и границе могу да се мијењају, а оно што је некоме пријало на почетку везе не мора нужно да буде исто и данас.
Умјесто да очекујете да партнер сам схвати шта желите, покушајте да о томе разговарате. Можете чак да направите двије листе: на једној нека буду ствари које обоје волите и желите чешће да практикујете, а на другој оне које бисте вољели да истражите, уколико су пријатне и прихватљиве за обоје.
То не мора да буде непријатан или превише озбиљан разговор. Може да почне сасвим једноставним питањем: "Шта ти је у нашем интимном животу најљепше, а шта мислиш да бисмо могли да промијенимо?"
Отворенија комуникација о се*суалним жељама, узајамним очекивањима и различитим потребама један је од важних корака у поновном успостављању задовољавајућег интимног живота.
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На крају, повратак страсти не значи да треба да покушате да поновите почетак везе. Тада сте се тек упознавали, а данас имате заједничке успомене, искуства и живот који сте изградили. Поента је да у свему томе не заборавите да будете љубавни партнери, да се заводите, додирујете, изненађујете и упознајете изнова, преноси Мондо.
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