Аутор:АТВ редакција
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Мостарска служба за цивилну заштиту и ватрогасне јединице су у приправности након што су посљедње обилне падавине запријетиле одронима, а вода се задржава на путевима на ширем подручју Мостара.
Шеф Службе цивилне заштите и ватрогаства града Мостара Арнел Вољевица рекао је да прате хидролошку ситуацију и метеоролошке прогнозе, обилазе критична мјеста.
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"Радимо на координацији свих служби и система заштите и спашавања, јавних предузећа, те на опремљености наше професионалне ватрогасне јединице како бисмо могли правовремено дјеловати", рекао је он за федералне медије.
Поплаве су, такође, све чешћа појава на мостарском подручју, а додатни проблем представља више од 2.000 бесправно изграђених објеката, од којих су многи подигнути у близини водотока.
Портпарол Ауто-мото савеза у БиХ Роналд Чуљак рекао је да је у посљедње вријеме знатно повећан број одрона, и то врло великих, који практично блокирају цијели саобраћај, преноси Срна.
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Федерални медији подсјећају да је трагедија с бујичним поплавама, које су прије двије године у Јабланици однијеле 19 људских живота, показала колико ова појава може бити опасна.
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