Како каже, комбинација високе влажности ваздуха, јужног вјетра, пада притиска и падавина могла утицати на здравствено стање и расположење грађана.

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Према његовој објави, температура ће бити изнад просјека, влажност ваздуха износиће око 90 одсто, а наоблака ће у појединим периодима бити потпуна. Атмосферски притисак могао би пасти испод 1.000 милибара, док се у дијеловима БиХ очекују удари јужног вјетра већи од 10 метара у секунди.

Зубић наводи да би количина падавина, зависно од подручја, могла износити између 20 и 40 милиметара.

Упозорио на могуће посљедице по здравље

Говорећи о утицају оваквих временских прилика на организам, професор је навео да грађани могу осјетити недостатак енергије, раздражљивост, промјене расположења, јаке главобоље и болове на мјестима ранијих повреда.

"Овакво стање нам говори да је метаболизам успорен, могућа је веома брза дехидрација, недостатак 'снаге', велика могућност раздражљивости и промјена расположења те јаке главобоље и бол у 'старим ранама'", упозорио је Зубић.

Посебно је издвојио особе с плућним и кардиоваскуларним обољењима, за које сматра да су у оваквим околностима посебно осјетљиве.

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Грађанима је препоручио да смање радне активности, пију више воде и чаја умјесто претјераних количина кафе те воде рачуна о исхрани.

"Смањите радне активности, појачајте чај и воду умјесто вишка кафе, једите лагану храну без натрпавања стомака! Чувајте људе!", поручио је.

Зубић је упозорио и на могуће посљедице падавина, посебно у подручјима која су подложна поплавама, одронима и клизиштима.

"Овакво вријеме је увијек предиспозиција поплава, одрона и покретања клизишта - опасност!", навео је професор, преноси "Радиосарајево".