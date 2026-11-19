Аутор:АТВ редакција
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Интернет оператер "ДЕ-ЦИКС" саопштио је да је забиљежио најинтензивнији саобраћај на интернету икада поводом премијере игре "Гранд тефт ауто шест", односно ГТА 6.
Играчи су могли да преузму игру унапријед од 10. новембра, али су морали да сачекају до њеног званичног активирања данас да би почели да је играју.
Саобраћај у центрима "ДЕ-ЦИКС-а" достигао је врхунац од 33,03 терабита у секунди синоћ у 20.20 часова по средњоевропском времену, саопштила је компанија.
У њеном центру у Франкфурту, највећем у Европи, саобраћај је достигао 22,15 терабита у секунди, што је тек незнатно мање од локалног рекорда.
"За милионе играча, то је само клик на тастер за преузимање. За дигиталну инфраструктуру која стоји иза свега, то значи поуздани пренос огромних количина података", изјавио је Томас Кинг, технолошки директор "ДЕ-ЦИКС-а".
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Он је додао да је врхунац забиљежен прије него што је игрица званично активирана.
"Лансирање `ГТА шест` показује колико су велики постали овакви дигитални догађаји", рекао је Кинг.
Игра је доступна за конзоле "плејстејшен 5" и "икс бокс" серије "икс" и "ес". "ГТА шест" је игра са отвореним свијетом. Играчи могу да слободно лутају градом и преузимају мисије као ситни криминалци који траже новац и славу кроз крађу, пљачку, трговину дрогом и друга кривична дјела.
Величина игре тренутно је око 200 гигабајта, а у будућности се очекују надоградње.
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