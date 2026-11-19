Аутор:АТВ редакција
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Камиони на граничном прелазу Батровци, на излазу из Србије ка Хрватској, чекају седам часова, а на Бездану четири.
На граничном прелазу Хоргош, на излазу из Србије ка Мађарској, задржавање теретних возила је три часа.
По два часа камиони чекају на граничним прелазима Шид, Келебија и Сремска Рача, преноси Срна.
Према наводима Путева Србије, на осталим граничним прелазима нема дужих задржавања.
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