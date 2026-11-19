Аутор:АТВ редакција
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Превентивна кампања бесплатне контроле техничке исправности возила данас ће бити одржана у Дервенти и Требињу, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Провјера возила одвијаће се од 12.00 до 14.00 часова у кругу Ауто-мото друштва "Дервента" и у кругу Ауто-мото друштва "Херцеговина".
Превентивну кампању "Безбједна вожња у зимским условима" организује Ауто-мото савез Републике Српске од 30. октобра до 20. новембра, у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих послова и Агенцијом за безбједност саобраћаја, преноси Срна.
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