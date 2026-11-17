Аутор:АТВ редакција
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Превентивна кампања бесплатне контроле техничке исправности моторних возила данас ће бити реализована у Братунцу и Власеници, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Бесплатни технички прегледи организовани су на паркингу испред Ауто-мото друштва "Братунац" од 8.00 до 10.00 часова, а у Власеници на раскрсници код бензинске станице "Нестро" од 11.00 до 13.00 часова.
Превентивну кампању "Безбједна вожња у зимским условима" организује Ауто-мото савез Републике Српске од 30. октобра до 20. новембра, у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих послова и Агенцијом за безбједност саобраћаја.
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