Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су мокри и клизави, а мјестимично густа магла смањује видљивост и успорава вожњу на појединим дионицама у котлинама и дуж ријека.
На дионицама у усјецима повећана је опасност од одрона, а на путевима на којима се изводе санациони радови обавезно је поштовање привремене сигнализације, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Повремене обуставе саобраћаја до 10 минута на снази су на магистралном путу ентитетска граница Лапишница - Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, ради извођења минерских радова од 7.00 до 15.00 часова.
На граничним прелазима у БиХ нема дужих задржавања.
Стари гранични прелаз Градишка отворен је за путничка возила, аутобусе и празна теретна моторна возила.
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