Аутор:АТВ редакција
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Тродимензионални модел терена Босне и Херцеговине, који омогућава симулацију шумских пожара, поплава, клизишта и индустријских несрећа, представљен је у организацији Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ.
Како је саопштено из Управе за цивилну заштиту и ватрогаство Херцеговачко-неретванског кантона, ријеч је о технологији америчке компаније Симтејбл (Simtable), која је намијењена унапређењу припреме и реаговања у ванредним ситуацијама.
Ова технологија омогућава надлежним службама да кроз практичне симулације анализирају различите кризне сценарије, увјежбавају поступке и унаприједе координацију како би у случају стварних несрећа могле брже и ефикасније да реагују.
Из Управе су подсјетили на поплаве које су погодиле БиХ 2021. и 2024. године, као и на бројне шумске пожаре, укључујући и оне који су забиљежени ове године.
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Како су истакли, овакве несреће додатно указују на потребу за улагањем у савремене технологије и јачањем спремности служби за хитне интервенције.
Представљању тродимензионалног модела присуствовали су представници цивилне заштите, ватрогасних и спасилачких служби, надлежних институција, као и образовног сектора.
Током догађаја наглашено је да ће Сједињене Америчке Државе наставити да пружају подршку БиХ у јачању капацитета за суочавање са природним и другим несрећама, уз подстицање међусобне сарадње и примјене нових технолошких рјешења.
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