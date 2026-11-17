Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити промјенљиво облачно, вјетровито и топлије у односу на претходни дан.
На југу и крајњем западу очекује се повремена киша, а увече и наредне ноћи падавине ће јачати и захватити већину предјела, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужни и југозападни, а од средине дана су могући јаки удари југа, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 12 до 20 степени Целзијусових.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац нула, Хан Пијесак два, Бањалука, Нови Град, Шипово четири, Чемерно, Приједор, Бугојно, Јајце, Сарајево, Тузла пет, Сребреница, Гацко, Калиновик, Зворник седам, Бијељина, Вишеград, Добој, Мркоњић Град осам, Билећа, Мостар 10, Требиње 11, Неум 13, Бихаћ 15 степени Целзијусових.
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