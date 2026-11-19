Републички хидрометеоролошки завод упозорио је да ће данас у Српској дувати јак до олујни вјетар, уз ударе и до 100 километара на час.

У Херцеговини ће од средине дана јачати југозападни и јужни вјетар уз ударе од 40 до 80, понегдје и до 100 километара на час, а упозорење је издато за период од 14.00 часова до поноћи.

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Касније послије подне и увече, од 17.00 часова до поноћи, од сјеверозапада, преко сјевера ка истоку јак до олујни вјетар брзо ће се премјештати уз пљускове, а очекују се удари од 40 до 90 километара на час.

До поноћи вјетар слаби и престаје.