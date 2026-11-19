Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Републички хидрометеоролошки завод упозорио је да ће данас у Српској дувати јак до олујни вјетар, уз ударе и до 100 километара на час.
У Херцеговини ће од средине дана јачати југозападни и јужни вјетар уз ударе од 40 до 80, понегдје и до 100 километара на час, а упозорење је издато за период од 14.00 часова до поноћи.
Друштво
Невријеме стиже у Српску: Очекује се обилна киша и олујни вјетар
Касније послије подне и увече, од 17.00 часова до поноћи, од сјеверозапада, преко сјевера ка истоку јак до олујни вјетар брзо ће се премјештати уз пљускове, а очекују се удари од 40 до 90 километара на час.
До поноћи вјетар слаби и престаје.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
43 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму