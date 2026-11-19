Аутор:АТВ редакција
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Трагови филера пронађени су у срцу, плућима, мозгу и бубрезима 33-годишње Алис Веб, која је преминула након нехируршког повећања задњице, познатог као бразилски лифтинг стражњице (ББЛ).
На истрази о њеној смрти у Великој Британији изнесено је да јој је Џордан Парк, познат под надимком 'Краљ усана', током захвата убризгао седам пута већу количину филера од оне коју је научио користити током обуке.
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Веб је била козметичарка из мјеста Вотон-андер-Еџ у Глоучестершајру. Позлило јој је током естетског захвата који је Парк изводио у септембру 2024. године у козметичком салону смјештеном у склопу једне куће у Глоучестеру. Превезена је у Краљевску болницу Глоучестершајр, гдје је преминула у раним јутарњим сатима наредног дана, јавља "Гардијан".
На саслушању је Морган Таунсенд, снаха преминуле, кроз сузе испричала да је Алис за захват платила 2.300 фунти. Навела је да јој је Алис током процедуре послала фотографију, након чега је била шокирана количином филера који се користио.
Према њеним ријечима, убризгано је 1.400 милилитара филера, уз велику количину локалног анестетика. Алис јој је потом послала поруке: "О мој Боже – убија" и "Болно".
Члановима пороте приказан је и кратак видеоснимак на којем Парк изводи захват. На снимку се смије док убризгава филер и говори Алис: "Браво!"
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Алана Кингстон, болничарка која је притекла у помоћ Алис након што се срушила, изјавила је да ју је изненадило што је Парк дјеловао незаинтересовано за оно што се догодило и да, према њеном утиску, није разумио озбиљност ситуације. Додала је да није имао ни основне личне податке о пацијенткињи, попут датума рођења или контакта за хитне случајеве, те да јој је било необично што није дошао у болницу.
Форензички патолог Министарства унутрашњих послова Велике Британије, др Сттефан Лидбетер, рекао је да је у органима Алис Веб идентификована хијалуронска киселина, геласта супстанца која се користи као филер. Трагови су пронађени у плућима, мозгу, срцу, бубрезима и штитној жлијезди, преноси "Радиосарајево".
Према његовом објашњењу, филер је могао доспјети у њен организам након што је током захвата оштећен крвни суд.
Детектив Адам Стејси, који је водио истрагу, рекао је да Парк није имао медицинске квалификације. Додао је да у Великој Британији не постоји формална обука за извођење бразилског лифтинга задњице, већ се технике преносе од једног извођача захвата другом.
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Стејси је навео да је један љекар који је раније сарађивао с Парком препоручио кориштење 100 милилитара филера у свакој страни задњице. Међутим, током захвата на Алис Веб употријебљено је укупно 1.400 милилитара.
Током истраге наведено је и да је Парку било забрањено извођење бразилског лифтинга задњице на подручју Салфорда, у ширем подручју Манчестера, те у Дадлију у Вест Мидландсу, због забринутости за сигурност његових метода. Упркос томе, могао је наставити обављати захвате на другим локацијама.
Полиција је навела да је пронашла и бројне друге особе које су имале негативна искуства након третмана које је изводио Парк.
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"То је нерегулисана индустрија. Били смо увјерени да имамо случај убиства из нехата због грубог немара", изјавио је Стејси на саслушању.
Полицијски службеници планирали су поново разговарати с Парком и поставити му додатна питања о околностима смрти Алис Веб, али је он преминуо раније ове године. Узрок његове смрти још није познат.
Истрага о смрти 33-годишње жене се наставља.
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