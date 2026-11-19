Аутор:Огњен Матавуљ
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Брчанска полиција ухапсила је мушкарца осумњиченог за разбојништво над жупником Жупе светог Анте Падованског у Боћу код Брчког Филипом Маршићем, потврдио је АТВ-у шеф Полиције Брчког дистрикта Горан Писић.
”Полицијски службеници Полиције Брчко дистрикта данас су у улици Мирослава Крлеже ухапсили једну особу због постојања основа сумње да је починио кривично дјело разбојништво из члана 283. став 2 Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ почињено над свештеником католичке цркве”, рекао је Писић.
Он каже да су активности реализоване у сарадњи са Тужилаштвом Брчко дистрикта, под чијим надзором се предузимају даље истражне мјере и радње.
Више информација биће познато сутра.
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Жупник из Брчког задобио седам убода, спасиле га комшије
Подсјетимо, Филип Маршић нападнут је 17. новембра по доласку у жупну кућу у Боћу. Нападач га је сачекао и пријетећи ножем тражио му новац. Дошло је до борбе током које је Маршић задобио седам површинских убода ножем. Маршић је успио изаћи из куће и поћи према улици, гдје је прескочио ограду. У тим тренуцима наишле су комшије које су га превезле у Хитну помоћ.
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