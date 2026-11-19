Аутор:Огњен Матавуљ
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Тужилаштво БиХ затражило је одређивање притвора Јелени Мичић (38), полицијској службеници СИПА која је ухапшен у оквиру акције ”Круг” због сумње да је криминалцима одавала информације из полицијских истрага.
”Мјера предложена је због опасности да би осумњичена боравком на слободи могла уништити, сакрити, измјенити или кривотворити доказе или трагове важне за кривични поступак, те ометати кривични поступак утицајем на свједоке, саучеснике или прикриваче”, саопштило је Тужилаштво БиХ.
Осумњиченој Мичић на терет се ставља да је као службена особа у институцијама БиХ, прекорачила границе својих службених овлаштења, како би другом прибавила корист или нанијела штету и тиме починила кривично дјело злоупотреба положаја или овлаштења.
Хроника
Инспекторка СИПА ухапшена због одавања тајних података криминалцима
Мичићева је ухапшена у оквиру акције ”Круг”, коју су спровели СИПА и Тужилаштво БиХ. Према незваничним информацијама Мичићева је податке из ”Скај” предмета одавала свом брату Стефану Шиљеговићу, иначе џудо репрезентативцу БиХ, који је јуче ухапшен у акцији ПУ Источно Сарајево због покушаја изнуде. Заједно с њим ухапшен је и његов брат Лука Шиљеговић.
Хроника
Ухапшен Стефан Шиљеговић, џудо репрезентативац БиХ!
Из СИПА је раније саопштено да је Мичићева осумњичена за одавање повјерљивих информација из истрага.
”Ријеч је о вишемјесечној истрази, покренутој на основу информација из апликације ”Скај”, током које је утврђивано како су повјерљиви подаци из полицијских истрага доспијевали до особа које су биле предмет тих истрага. Повјерљиве информације и сазнања неовлаштено су, посредством осумњичене и других особа, циљано доспијевали до особа које су биле предмет истрага ове полицијске агенције. На тај начин, како се сумња, компромитиране су повјерљиве полицијске активности, а информације које су морале остати заштићене откривене су особама обухваћеним истрагама”, наводе у СИПА.
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