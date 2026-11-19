Аутор:Огњен Матавуљ
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Полицајац Д.Е. (24) из Бијељине погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Којчиновац код Бијељине када је са аутомобил ”фолксваген” слетио с пута.
Како сазнајемо полицајац није био на дужности, а кобне ноћи се враћао кући с турнира у малом фудбалу.
У Окружном јавном тужилаштву у Бијељини наводе да је до трагедије дошло око 1.30 часова на магистралном путу Зворник – Бијељина.
”У саобраћајној незгоди учествовало је аутомобил ”фолксваген” којим је управљао Д.Е. (24) који је погинуо, чија је смрт констатована на лицу мјеста”, саопштило је ОЈТ Бијељина.
Након запримљене пријаве, дежурни тужилац изашао је на лице мјеста, гдје је руководио вршењем увиђаја, који су обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбиједност саобраћаја Бијељина, уз присуство вјештака саобраћајне струке.
”По налогу дежурног тужиоца, предузимају се даље мјере и радње у циљу утврђивања свих околности и узрока предметне саобраћајне незгоде, а наређена је обдукција тијела смртно страдалог лица која ће се обавити у Заводу за судску медицину Републике Српске”, наводе у тужилаштву.
Додају да је страдали Д.Е. био запослен као полицијски службеник Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина.
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