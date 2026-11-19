Аутор:АТВ редакција
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Конститутивна сједница новог сазива Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ биће одржана у уторак, 1. децембра, потврђено је Срни из парламента.
Нови сазив Представничког дома, према мандатима које је утврдила Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ након избора одржаних 4. октобра, чиниће шест посланика из СНСД-а, и то Милорад Којић, који је привремени замјенски мандат добио након што је Срђан Амиџић ставио мандат у мировање, Сњежана Новаковић Бурсаћ, Обрен Петровић, Сања Вулић, Сандра Еркић и Радован Вишковић.
СДС ће имати два посланика Желимира Нешковића и Дарка Бабаља, као и Покрет "Сигурна Српска" Бранислава Бореновића и Игора Радојичића.
Из ХДЗ-а БиХ у Представничком дому сједиће Предраг Кожул, Антеа Чилић, Маринко Чавара и Марина Пендеш, која је привремени замјенски мандат добила након што је у мировање мандат ставила Борјана Кришто.
Посланици СДА биће Шемсудин Дедић, Шериф Шпаго, Харис Захирагић, Мирсад Заимовић, Спахија Козлић, који је привремени мандат добио умјесто Рефика Ленде, Мелика Махмутбеговић, Муамер Зукић, Мидхат Чаушевић и Мирела Авдић.
СДП ће имати пет посланика, и то Албина Муслића, Сашу Магазиновића, Ирну Имамовић, која је привремени мандат добила умјесто Зукана Хелеза, Јасмина Имамовића и Азру Окић, СБиХ Џемала Смајића, Зијада Крњића и Амру Швракић, ДФ Златана Бегића и Џенана Ђонлагића, док би из НиП-а у посланичке клупе требало да сједну Елмедин Конаковић и Денис Звиздић.
По један мандат имају Наша странка, коју ће представљати Сабина Ћудић, НЕС Јасмин Емрић, Хрватска петорка Илија Цвитановић, Листа "За правду и ред" Ненад Грковић, Уједињена Српска Милан Петковић, ДНС-НПС Ненад Нешић и ДЕМОС Недељко Јовић.
Почетак сједнице планиран је у 12.00 часова, преноси "Срна".
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