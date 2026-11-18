Аутор:АТВ редакција
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Одбор за спољне послове Сената Сједињених Америчких Држава одобрио је номинацију пензионисаног бригадног генерала Роналда Џонсона за новог америчког амбасадора у БиХ.
За Џонсонову номинацију гласало је 16 чланова Одбора, док је пет било против.
О номинацији сада гласа Сенат, а за потврду је потребна већина гласова.
Тек након што Сенат потврди кандидата већином гласова, предсједник формално именује амбасадора.
Нови амбасадор потом одлази у земљу домаћина и предаје акредитиве шефу државе, чиме званично преузима дужност.
За разлику од многих држава, у САД амбасадори не ступају на функцију одмах након предсједничке номинације.
Сенатска потврда представља важан механизам контроле извршне власти и често може потрајати седмицама или мјесецима.
Свијет
Номинован за амбасадора: Ко је Роналд Џонсон и шта је писао о БиХ?
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