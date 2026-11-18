Аутор:АТВ редакција
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У Аустрији се и даље трага за 20-годишњим Аделом Вејзовићем, младићем поријеклом из Тузле којем се сваки траг изгубио 10. новембра 2026. године, преноси Кроатив.ат.
Његов нестанак пријављен је полицији, а породица и блиске особе упутиле су апел грађанима да помогну у његовом проналаску.
Адел живи у мјесту Хаид, недалеко од Ансфелдена и Линца, у аустријској савезној покрајини Горњој Аустрији.
Према информацијама објављеним у апелу за помоћ, посљедњи пут је виђен 10. новембра око два сата иза поноћи у улици Кремсталстраßе, на подручју Хаида, у округу Линц-Ланд.
Од тада нема потврђених информација о његовом кретању нити о томе гдје се тренутно налази.
Адел има 20 година, висок је између 175 и 180 центиметара и има обријану главу.
У тренутку посљедњег виђења носио је сиву јакну с крзном, беж кошуљу, плаве фармерке и црне глежњаче.
Његова фотографија и опис објављени су на плакату за потрагу како би га грађани лакше препознали.
Апел за помоћ посебно је упућен становницима Хаида, Ансфелдена, Трауна, Линца и околних мјеста.
Сви који су Адела видјели након 10. новембра или имају било какве информације које би могле помоћи у његовом проналаску позивају се да се јаве аустријској полицији.
Породица се нада да ће информације грађана помоћи да се младић што прије пронађе и врати својим најближима.
(Кроатив)
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