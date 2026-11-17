Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, који се на маргинама међународног сајма ИСРАФУД у Тел Авиву састао са предсједником Федерације привредних комора Израела Шахаром Турђеманом, поручио је да је заједнички циљ преточити пријатељство у конкретне пословне резултате.
"Отварање канцеларије Привредне коморе Израела у Бањалуци у септембру представља важан искорак и снажан подстицај даљем развоју економских односа Републике Српске и Израела", истакао је Кошарац у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.
Он је додао да је заједнички циљ преточити пријатељство у конкретне пословне резултате - нове инвестиције, заједничке пројекте, отварање тржишта и директно повезивање привредника.
"Желимо више израелских инвестиција у Републици Српској, снажнију размјену роба и услуга и дугорочна партнерства која ће донијети нову вриједност нашој привреди", нагласио је Кошарац.
Наводећи да постоје значајни потенцијали за сарадњу, Кошарац је закључио да постоји опредјељење да се они претворе у конкретне послове и развојне прилике.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч1
Србија
2 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч1
БиХ
6 ч1
БиХ
7 ч1
БиХ
22 ч0
БиХ
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму