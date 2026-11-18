Аутор:АТВ редакција
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Замјеник министра одбране у Савјету министара Славен Галић изјавио је да ово министарство још нема конкретних информација о случају мањка 226.000 литара дизел горива из војног складишта "Стојковићи" код Новог Травника.
"То је сада у надлежности Тужилаштва, а неких конкретних информација у вези с тим и даље нема", рекао је Галић новинарима.
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић указао је у изјави Срни 28. октобра да мањак од 226.000 литара дизел-горива у војном складишту "Стојковићи" код Новог Травника представља озбиљан скандал у систему одбране који не смије остати без институционалног одговора.
Гогановић је навео да су подаци о нестанку дизел-горива наведени у званичном документу Оружаних снага БиХ и комисије која је формирана, али је за сва додатна питања упутио на министра одбране Зукана Хелеза.
Он је позвао Тужилаштво БиХ и друге надлежне институције да хитно утврде све околности нестанка дизел-горива, кривичну одговорност и одговорне појединце.
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