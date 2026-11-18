Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је Срни да конституисање новог сазива Парламентарне скупштине представља шансу за дејтонску БиХ и повратак договореном и потписаном изворном тексту Дејтонског мировног споразума.
Вулићева је истакла и чињеницу да се 21. новембар, дан када је успостављен Општи оквирни споразума за мир у БиХ, празнује у Републици Српској као републички празник, док је у Федерацији БиХ /ФБиХ/ то сасвим обичан дан.
"То је примјер и доказ колико никада искрено нису прихватили дејтонску БиХ, већ су се надали да је она само фаза на путу ка повратку такозваној републици и ратним циљевима који нису остварени", навела је Вулићева.
Република Српска
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Она је изразила увјерење да посланици из ФБиХ искрено изговарају свечану изјаву
која, између осталог, подразумијева поштовање Устава који је дио Дејтонског споразума и једнака права свих конститутивних народа, што сада није случај.
Вулићева је напоменула да још није званично утврђено шта се десило са оригиналним примјерком Дејтонског споразума који је "нестао" у Сарајеву, а БиХ уручен као потписани примјерак.
"Да ли је украден или сакривен, званично никада није утврђено", рекла Вулићева, преноси Срна.
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