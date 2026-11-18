Аутор:АТВ редакција
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У складу сa Законом о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/07), 21. новембар 2026. године (субота), Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, је републички празник и нерадни дан.
У дане празника Републике не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.
Истоименим Законом је прописано да ће начелник општине, односно градоначелник одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице локалне самоуправе дужни да раде, ради задовољења неопходних потреба грађана, у дане празника Републике и у ком обиму.
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