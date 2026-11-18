Аутор:АТВ редакција
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Нова потпредсједница Народне скупштине Републике Српске Сњежана Гвозден изјавила је да је њен прелазак у СНСД био самостална одлука, донесена након неслагања са појединим политикама Покрета Сигурна Српска, на чијој је листи освојила компензациони мандат.
Гвозден је истакла да њен политички заокрет није био унапријед планиран, већ је услиједио након, како је навела, незадовољства односима унутар Покрета Сигурна Српска и изостанка разумијевања за њене ставове.
"Одлука је донесена самостално. Изнијела сам своје проблеме, теме и дилеме, али није било слуха", рекла је Гвозден, додајући да није жељела да подржава политике са којима се не слаже.
Говорећи о изборном резултату, навела је да је освојила 1.076 гласова и оцијенила да је ријеч о личном резултату, оствареним радом на терену, без развијене страначке инфраструктуре. Подсјетила је и на ранија политичка искуства, истичући да је 2016. године била приморана да напусти освојени мандат, док је на изборима 2018. године освојила 1.421 глас.
Гвозден је потврдила да је током ранијег политичког ангажмана сарађивала са СНСД-ом, посебно кроз коалиционе односе у Скупштини града Градишка, али је нагласила да њен прелазак у ову странку није био унапријед договорен.
Осврнула се и на тврдње о политичким договорима унутар Покрета Сигурна Српска, наводећи да су постојале инструкције да се не ради за кандидата за предсједника Републике Српске Бранка Бланушу. Имена особа које су јој, како тврди, пренијеле такве ставове није жељела да открије.
Када је ријеч о избору за потпредсједницу Народне скупштине Републике Српске, Гвозден је рекла да је била приједлог који је добио подршку скупштинске већине и да у томе не види ништа спорно.
"Ја ћу у парламенту дјеловати у Клубу посланика СНСД-а, а моје именовање повезано је и са чињеницом да сам једна од четири посланика хрватске националности у новом сазиву", рекла је Гвозден за РТРС.
Као приоритете свог будућег рада издвојила је унапређење сарадње Републике Српске и Србије, развој прекограничних и економских односа са Хрватском, као и измјене и допуне закона за које сматра да више не одговарају потребама грађана.
Посебно је истакла значај комуникације са грађанима и заступања интереса свих конститутивних народа, наглашавајући да ће настојати да у парламенту заступа и хрватску заједницу, али и све остале грађане Републике Српске.
" Парламент треба да рјешава проблеме грађана. Губимо вријеме причајући једни о другима, умјесто да се ухватимо у коштац са проблемима који се нагомилавају", поручила је Гвозден.
Она се обратила и бирачима који су јој повјерење указали гласајући за листу Покрета Сигурна Српска.
"Признајем да дио бирача може бити разочаран мојим преласком у СНСД, али већину мојих гласача првенствено повезује лични однос и повјерење које сам градила кроз непосредан рад на терену", рекла је она.
Гвозден је захвалила грађанима на порукама подршке које је добила након избора и поручила да ће наставити комуникацију са њима, без обзира на њихову политичку опредијељеност.
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