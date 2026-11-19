Према распореду у 10.00 часова са Српском демократском странком - Воља народа, у 11.00 часова са Покретом Сигурна Српска, у 12.00 часова За правду и ред - Листа Небојше Вукановића - ПДП РС Игор Црнадак.

У 13.00 часова предвиђен је састанак са Коалицијом за државу СДА, БиХ Зелени, СДП БиХ.