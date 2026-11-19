Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић обавиће сутра, у складу са уставним овлашћењима, према којима предсједник Републике предлаже Народној скупштини кандидата за предсједника Владе Републике Српске, консултације са представницима политичких партија.
Према распореду у 10.00 часова са Српском демократском странком - Воља народа, у 11.00 часова са Покретом Сигурна Српска, у 12.00 часова За правду и ред - Листа Небојше Вукановића - ПДП РС Игор Црнадак.
У 13.00 часова предвиђен је састанак са Коалицијом за државу СДА, БиХ Зелени, СДП БиХ.
Бања Лука
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