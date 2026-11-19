Аутор:АТВ редакција
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Драгослав Ерделић од 3. децембра званично ће ступити на дужност предсједника Окружног суда у Бијељини у пуном мандату, потврђено је данашњом одлуком Високог-судског и тужилачког савјета БиХ, рекао је секретар суда Мииломир Чодо.
Тиме је, како наводи, потврђен снажан институционални континутитет ове правосудне институције.
Рад Окружног суда у Бијељини деценијама уназад обиљежило је одговорно руковођење и посвећеност владивин права. Томе су посебан печат дали Ерделићеви претходници.
Радомир Алексић је током дугогодишњег мандата, од 2001. до 2015. године, поставио чврсте темеље модерног рада суда. Његово руковођење обиљежиле су кључне реформе правосудног система, јачање стручних капацитета и изградња институционалне стабилности. Богато вишедеценијско судијско и правосудно искуство крунисао је и ауторством стручног практикума ”Првостепене пресуде у кривичном поступку”, издатог од стране Универзитета ”Привредна академија” Брчко дистрикт БиХ, чиме је оставио вриједно практично и едукативно штиво будућим генерацијама судија, тужилаца, адвоката и студената права.
Зоран Џида судом је руководио од 2015. до 2026. године, успјешно настављујући унапређење функционисања суда. Професионалношћу, посвећеношћу и искуством дао је снажан допринос ефикасности рада институције, очувању високих судијских стандарда и јачању повјерења грађана у правосуђе.
Драгослав Ерделић, након периода обављања функцију вршиоца дужности, 3. децембра званично преузима пуни мандат предсједника суда, и доноси нову професионалну енергију уз јасну опредијељеност ка даљој модернизацији рада. Његов досадашњи судијски и академски ангажман гарантују наставак транспарентног, законитог и ефикасног дјеловања суда у служби грађана и правде.
Овакав слијед руковођења потврђује да Окружни суд у Бијељини остаје препознатљив по стабилности, стручности и преданости највишим стандардима правосудне професије.
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