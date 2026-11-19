Аутор:АТВ редакција
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Честитам Александру Чупићу на избору за предсједника Народне скупштине Републике Србије, поручује лидер СНСД-а, Милорад Додик.
"Изабран је на основу програма који је добио повјерење народа, а тај програм у великој мјери кореспондира и на добар начин препознаје интересе Републике Српске", наводи Додик на Иксу.
Србија
Ко је Александар Чупић, нови предсједник Скупштине Србије?
Како даље додаје, сарадња Републике Српске и Србије деценијама показује да овдје није ријеч о сарадњи политичких групација, него о аутентичном осјећају надмоћне већине Срба о јединственом идентитету, истој вјери и истим изазовима.
Честитам Александру Чупићу на избору за предсједника Народне скупштине Републике Србије.
Изабран је на основу програма који је добио повјерење народа, а тај програм у великој мјери кореспондира и на добар начин препознаје интересе Републике Српске.
Сарадња Републике Српске и Србије деценијама показује да овдје није ријеч о сарадњи политичких групација, него о аутентичном осјећају надмоћне већине Срба о јединственом идентитету, истој вјери и истим изазовима.
Зато Република Српска увијек поштује демократски исказану вољу народа и увијек ће бити подршка. Србију носимо у срцу изнад свега, а својим капацитетима остајемо искрен партнер.
Срећно у раду, предсједниче Чупићу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 19, 2026
"Зато Република Српска увијек поштује демократски исказану вољу народа и увијек ће бити подршка. Србију носимо у срцу изнад свега, а својим капацитетима остајемо искрен партнер", навео је Додик те поручио:
"Срећно у раду, предсједниче Чупићу".
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