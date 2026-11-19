Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске дала је сагласност за издавање гаранције за кредитно задужење Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ у износу од 30 милиона КМ. Средства су намијењена за финансирање изградње дионица аутопута Брчко – Бијељина, Вукосавље – Брчко и Рача – Бијељина.
"Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, код пословне банке у износу од 30.000.000 КМ.
Влада Републике Српске је на 35. Сједници, одржаној дана 12.11.2026. године разматрала Информацију о иницијативи за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука и донијела закључак којим је задужила Министарство саобраћаја и веза и Министарство финансија да проведу све процедуре с циљем издавања гаранције Републике Српске за наведено кредитно задужење.
Намјена кредитног задужења је финансирање капиталне инвестиције – финансирање изградње дионице аутопута Брчко – Бијељина, Вукосавље – Брчко и Рача – Бијељина", наводе из Владе Српске.
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