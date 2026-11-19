Аутор:АТВ редакција
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Сједница Владе Републике Српске, заказана је за данас у 9.00 часова.
36. сједница Владе ће се одржати са сљедећим приједлогом дневног реда:
1. Усвајање: 1) Записника са 35. сједнице Владе Републике Српске одржане 12. новембра 2026. године, 2) Записника са 25. телефонске сједнице Владе Републике Српске одржане 17. новембра 2026. године
2. Разматрање Приједлога уредбе о условима које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости
3. Разматрање Информације о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2025. годину, са Приједлогом закључка
4. Разматрање Информације о Иницијативи Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње за издавање гаранције Републике Српске за рефинансирање дуга код Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, са Приједлогом закључка
5. Разматрање Информације о спроведеном поступку куповине пословног простора за потребе ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске, са Приједлогом закључка
6. Разматрање Информације о захтјеву за одобрење средстава за завршетак реконструкције улице Милоша Црњанског на Јахорини, са Приједлогом закључка
7. Разматрање Информације о упутству за израду програма и плана рада и финансијског плана представништава Републике Српске у иностранству за 2027. годину, са Приједлогом закључка
8. Разматрање Извјештаја о стању у области страних улагања у Републици Српској, са Приједлогом закључка
9. Разматрање Плана имплементације Гаранције за младе у БиХ и Акционог плана Гаранције за младе у Републици Српској који је саставни дио Плана имплементације Гаранције за младе у Босни и Херцеговини, са Приједлогом одлуке
10. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука
11. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Измјењени Програм рада и финансијски план Јавне установе „Воде Српске“ за 2026. годину
12. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса пута као јавног добра у општој употреби површине 626 m² на подручју општине Пале
13. Разматрање Приједлога одлуке о прихватању права својине на непокретностима у својини општине Билећа у својину Републике Српске укупне површине 19349 m²
14. Разматрање Приједлога одлуке о продаји непокретности у својини Републике Српске укупне површине 294 m² непосредном погодбом у сврху комплетирања грађевинске парцеле на подручју Града Бања Лука купцу Љубоја Или из Мркоњић Града
15. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Одлуку о утврђивању квота радних дозвола за запошљавање страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за 2027. годину
16. Разматрање Приједлога одлуке o давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Републике Српске, број: 02-19049-3/26 од 23.10.2026. године
17. Разматрање Приједлога одлуке о продаји моторних возила трајно одузетих у судском поступку
18. Разматрање Приједлога одлуке о додјели предмета одузетих у кривичном поступку са Владе Републике Српске на Агенцију за управљање одузетом имовином
19. Разматрање Приједлога одлуке о додјели предмета одузетог у кривичном поступку са Владе Републике Српске на Казнено поправни завод Источно Сарајево
20. Разматрање Приједлога одлуке о додјели предмета одузетог у прекршајном поступку са Владе Републике Српске на Омладински центар за креативност и иницијативу из Новог Града
21. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права кориштења над основним средством са Врховног суда Републике Српске, Судска полиција на Министарство правде
22. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права кориштења над основним средством са Казнено поправног завода Бијељина на Министарство правде
23. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права кориштења над основним средством са Казнено поправног завода Бањалука на Министарство правде
24. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права кориштења над основним средством са Министарства правде на Основни суд у Мркоњић Граду
25. Разматрање Приједлог одлуке о преносу права кориштења над основним средством са Министарства правде на Казнено поправни завод у Источном Сарајеву
26. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права кориштења над основним средством са Министарства правде на Казнено поправни завод Требиње
27. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права кориштења над основним средством са Министарства правде на Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске
28. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству енергетике и рударства на План утрошка средстава за период 1.1 - 30.11.2026. године, у износу од 2.000.000,00 КМ
29. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарства финансија за капитална улагања, за период 1.1 - 30.11.2026. године, у укупном износу од 210.000,00 KM
30. Разматрање Приједлога oдлуке о давању саглaсности Министарству привреде и предузетништва на План утрошка средстава за период 1.1 - 31.11.2026. године, у износу од 19.173.382,16 КМ
31. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству трговине и туризма на План утрошка средстава за период 1.1 - 30.11.2026. године, у износу од 190.000,00 КМ
32. Разматрање Приједлога Одлуке о давању сагласности Народној скупштини Републике Српске на План утрошка средстава за период 1.1 - 30.11.2026. године са позицијe: Издаци за набавку постројења и опреме у износу од 225.000,00 КМ
33. Разматрање Приједлога одлуке о измјенама Одлуке о распореду средстава за финансирање рада представништава Републике Српске у иностранству за 2026. годину
34. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса за потпуну и непотпуну експропријацију непокретности, у сврху изградње далековода DV 110 kV Сребреница (БиХ) - Љубовија (Србија) и у сврху реконструкције далековода DV 110 kV Сребреница - Зворник, на територијама општина Сребреница и Братунац
35. Разматрање Приједлога рјешења којим се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода са припадајућом инфраструктуром, постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница - Хан Пијесак дозвољава ступање у посјед дјела непотпуно експроприсаних непокретности након коначности Рјешења о непотпуној експропријацији, РУГИПП, ПЈ Власеница број 21.16/473-20/25
36. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Анекс V Уговора о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена - кречњака на лежишту „Лучин До“ град Требиње
37. Разматрање Приједлога рјешења о одобравању реалокације средстава у оквиру Министарства привреде и предузетништва за период 1.1 - 31.10.2026. године, у износу од 50.000,00 КМ
38. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између институција правосуђа за период 1.1 - 30.11.2026. године у укупном износу од 655,400,00 КМ
39. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске за период 1.1 - 31.10.2026. године, у укупном износу од 12.900,00 КМ
40. Разматрање Приједлога Рјешења о одобрењу реалокације средстава Служби за заједничке послове Владе Републике Српске за период од 1.1. до 31.10.2026. године у укупном износу од 155.000,00 КМ
41. Разматрање Приједлога закључка о допуни Закључка број: 04/1-012-2-4267/25 од 11.12.2025. године
42. Разматрање Приједлога препоруке за пријем Бошка Михаиловића у држављанство Републике Српске, односно Босне и Херцеговине
43. Програм безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период од 2026. до 2030. године
44. КАДРОВСКА ПИТАЊА
45. ТЕКУЋА ПИТАЊА
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