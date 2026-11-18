Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Бањалуци у одвојеним сусретима са амбасадорима Републике Турске Емином Аксекијем и Републике Албаније Спиром Kоцијем.
"Овом приликом, са саговорницима сам размијенила мишљења о актуелним политичким и економским темама, уз нагласак на могућности јачања билатералних односа и регионалне сарадње", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.
У одвојеним сусретима, разговарала сам данас у Бањалуци са амбасадорима Републике Турске Емином Аксекијем и Републике Албаније Спиром Kоцијем.
Овом приликом, са саговорницима сам размијенила мишљења о актуелним политичким и економским темама, уз нагласак на могућности јачања билатералних односа и регионалне сарадње.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 18, 2026
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