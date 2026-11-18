Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић рекао је да ће у недјељу у 12 часова саопштити име мандатара за састав нове Владе Републике Српске.
Минић је истакао да Република Српска традиционално прва формира власт и да се та пракса наставља.
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"Важно је да нова Влада што прије почне да ради и да се посвети питањима важним за грађане. На консултације сам позвао представнике опозиције у петак, а представнике странака владајуће коалиције у недјељу", навео је Минић у објави на Иксу.
Република Српска традиционално прва формира власт и ту праксу настављамо.
Важно је да нова Влада што прије почне да ради и да се посвети питањима важним за грађане.
На консултације сам позвао представнике опозиције у петак, а представнике странака владајуће коалиције у недјељу.
Име мандатара за састав нове Владе Републике Српске саопштићу у недјељу у 12.00 часова.— Саво Минић (@minic_savo) November 18, 2026
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