Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Игор Додик рекао је да је приједлог СНСД-а да српски делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ буду Средоје Новић, Радован Ковачевић, Душица Шолаја и Никола Дроњак.
"Радује ме то што ћемо имати више од 60 гласова за наше кандидате. Јесте да нам не треба пети члан, али имамо више од двотрећинске већине", изјавио је Додик новинарима након сједнице скупштинског Колегијума.
Када је ријеч о избору делегата за Вијеће народа Српске, он је рекао да ће се о томе разговарати на сједници Предсједништва СНСД-а у петак.
"До тада би требало да утврдимо листу, потврдимо на Предсједништву и заједно са коалицијом да утврдимо имена", рекао је Додик, напомињући да је сједница планирана у 13.00 часова.
Додик је изразио задовољство јер је сједница скупштинског Колегијума била ефективна, преноси Срна.
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