Аутор:АТВ редакција
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Александар Чупић, посланик "Студентске листе", изабран је за новог предсједника Скупштине Србије.
Чупић је универзитетски наставник, доктор наука и доцент на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, гдје ради на Катедри за поштански саобраћај и мреже. Његов научни и стручни рад везан је за поштански саобраћај, пројектовање транспортних мрежа и примјену информационих технологија.
Рођен је 1978. године у Прокупљу, а са породицом живи у Сопоту, гдје води пољопривредно газдинство. Отац је шесторо дјеце, а поред академске каријере бави се и пољопривредом.
Шира јавност упознала га је током студентских протеста 2025. године, када је његово породично газдинство угостило студенте који су пјешачили према Крагујевцу.
Александар Чупић дипломирао је, магистрирао и докторирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду.
Магистарски рад под називом „Методологија избора техничког система за аутоматску прераду пакета у главним поштанским центрима“ одбранио је 2007. године.
Докторску дисертацију „Пројектовање транспортних мрежа примјеном еволуционог рачунарства: мрежа за пренос експрес поштанских пошиљака“ одбранио је 25. децембра 2014. године. Ментор му је био Душан Теодоровић, тадашњи дописни члан САНУ и редовни професор.
Каријеру је започео на Саобраћајном факултету, на којем, према сопственим ријечима, ради више од двије деценије. Научним радом бавио се различитим темама из области поштанског саобраћаја, транспортних мрежа и примјене савремених технологија.
Међу његовим радовима су истраживања о сљедивости у поштанском саобраћају, иновативности у поштанском сектору и примјени интернета ствари (ИоТ) у поштанском систему.
Прије више година Чупић се са породицом преселио из Београда у Сопот. Као један од разлога за ту одлуку наводио је жељу да са породицом живи ван градске средине и одгаја шесторо дјеце.
У Сопоту води пољопривредно газдинство „Др Чупић“, а његова супруга бави се органском производњом, у којој и сам учествује.
У разговору за Нова.рс истакао је да својим примјером жели да покаже да је могуће напустити град и развити успјешно пољопривредно газдинство.
За ширу јавност постао је познат у фебруару 2025. године, када су студенти из Новог Сада и Београда пјешачили према Крагујевцу, на протест „Сретнимо се на Сретење“.
Након што студентима није био обезбијеђен смјештај у спортској сали у Сопоту, мјештани су организовали алтернативни смјештај. Међу онима који су им отворили врата били су и чланови породице Чупић.
Србија
Александар Чупић изабран за предсједника Скупштине Србије
Чупић је касније објаснио да студенте није угостио зато што се нужно слагао са њиховим ставовима, већ из човјекољубља, наглашавајући да би исто учинио и да није дијелио њихова мишљења.
Према сопственим ријечима, учествовао је и у готово свим студентским маршевима. Посебно га је, како је навео, погодила жеља његових студената да мијењају друштво, због чега је осјетио одговорност да им пружи подршку.
Александар Чупић био је један од оснивача групе грађана која је кандидовала листу „Студентска листа – Студенти побјеђују“ на парламентарним изборима 25. октобра 2026. године.
Како је раније испричао, кандидатуру су му предложили студенти Саобраћајног факултета, уз консултације са његовим колегама, а приједлог су потом прихватили и факултети широм Србије.
На изборној листи налазио се на 51. мјесту. Као области у којима може да допринесе издвојио је саобраћај, грађевину, пољопривреду, као и породична и популациона питања.
Учествовао је и у изради једне од 11 програмских тачака листе, која се односи на саобраћај, телекомуникације, грађевину, урбанизам и инфраструктуру.
Александар Чупић у јавности је препознатљив по споју академске каријере, живота на селу и подршке студентском покрету, а избором на мјесто предсједника Скупштине Србије преузима једну од најважнијих функција у политичком животу земље.
За Чупића је на данашњој сједници гласало 140 од 239 посланика.
Други кандидата, испред листе "Александар Вучић - Србија побеђује", био је Стојан Раденовић, а за њега је гласало 97 посланика.
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