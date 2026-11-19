Аутор:АТВ редакција
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Посланици Народне скупштине Србије од 10 часова настављају конститутивну сједницу новог, 15. сазива, а на дневном реду је избор предсједника парламента.
За предсједника Скупштине предложена су два кандидата. Посланичка група „Студентска листа“ предложила је Александра Чупића, док је посланичка група „Александар Вучић – Србија побјеђује“ предложила Стојана Раденовића.
На дневном реду конститутивне сједнице су и избор потпредсједника Народне скупштине, именовање генералног секретара, избор чланова скупштинских радних тијела и сталних парламентарних делегација у међународним институцијама.
Други дан конститутивне сједнице обиљежила је расправа о кандидатима за предсједника парламента, уз међусобне оптужбе посланика и указивање на повреде Пословника. На почетку сједнице посланици су минутом ћутања одали почаст мајору Горану Булајићу, пилоту Војске Србије који је погинуо у паду војног авиона.
Посланици Студентске листе подржали су кандидатуру Александра Чупића за предсједника Скупштине, а подршку су најавили и представници Савеза војвођанских Мађара и Странке правде и помирења. Представници те листе оцијенили су да би Чупић могао да допринесе успостављању културе дијалога у парламенту.
Посланици групе „Александар Вучић – Србија побјеђује“ оспоравали су Чупићеву кандидатуру, доводећи у питање његово академско звање, политичку прошлост и поријекло имовине. Питали су да ли посједује седам станова и двије гараже, као и да ли плаћа порез на приходе од њиховог издавања.
Чупић је након сједнице најавио да ће, у складу са законом, поднијети извјештај о имовини Агенцији за спречавање корупције, поручивши да је поносан на све што је стекао својим радом.
Александар Вучић је, с друге стране, рекао да ће завршити своје излагање до сутра у 13 часова, након чега би требало да услиједи гласање.
Током расправе било је и полемике о раду јавног сервиса, након што је Вучић затражио објашњење због премјештања преноса сједнице са Првог на Други програм РТС-а. Посланици Студентске листе на крају су одустали од најављених говорника, позивајући на убрзање процедуре избора предсједника парламента.
Конститутивна сједница почела је у уторак, када су потврђени мандати свих 250 посланика, чиме је конституисан нови сазив Скупштине.
Оформљене су двије посланичке групе – „Студентска листа“ и „Александар Вучић – Србија побјеђује“. За шефа посланичке групе „Студентска листа“ изабран је Јово Бакић, док је на челу посланичке групе „Александар Вучић – Србија побјеђује“ Александар Вучић.
Осим посланика ове двије посланичке групе, у новом сазиву Скупштине је и седам посланика изабраних са листа националних мањина.
Конституисањем Скупштине Србије почео је да тече рок од 90 дана за формирање нове Владе.
(РТС)
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