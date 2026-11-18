Аутор:АТВ редакција
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Ненад Периш, отац трагично страдалог Матеја Периша, емотивном поруком опростио се од мајора Војске Србије Горана Булајића (53), који је јуче, 17. новембра, погинуо у паду авиона МиГ-29 код Старе Пазове, а који је почетком 2022. године, као ронилац, учествовао у потрази за његовим сином у ријеци Сави.
Наиме, Булајић је био један од људи који су почетком 2022. године учествовали у потрази за Матејем Перишем. Као ронилац претраживао је Саву у изузетно тешким условима, покушавајући да пронађе несталог Сплићанина.
"Поштовани господине Горане, искрено Вам хвала. Не познајемо се, нисмо се сусрели никада, а у ствари управо обрнуто. Познајемо се… Нека Вам драги Бог буде највећа награда и вјечна утјеха. Породици и пријатељима искрено саучешће", написао је Ненад Периш на Фејсбуку.
Подсјећамо, мајор Горан Булајић погинуо је јуче ујутру када се борбени авион МиГ-29 Војске Србије срушио на пољопривредно земљиште између Старе и Нове Пазове.
Према саопштењу Министарства одбране Србије, несрећа се догодила око 8.45, а Булајић је смртно страдао. Основана је комисија која треба да утврди околности и узроке пада авиона.
Булајић је био искусан војни пилот, а јавности је био познат и по хуманитарним акцијама.
Током катастрофалних поплава у Србији 2014. године учествовао је у спасавању више од 150 људи на подручју Обреновца.
Булајић је учествовао и у потрази за Матејем Перишем, 27-годишњим Сплићанином који је нестао у ноћи између 30. и 31. децембра 2021. године, након изласка са пријатељима у Београду.
Потрага је трајала готово пет мјесеци, а у њој су учествовали полиција, рониоци, припадници спасилачких служби и бројни грађани. Булајић је као ронилац претраживао Саву, упркос изузетно ниским температурама и готово никаквој видљивости под водом.
Матејево тијело пронађено је 18. маја 2022. године у Дунаву, код Аде Хује у Београду. Обдукцијом је утврђено да је смрт наступила утапањем, а нису пронађени трагови који би указивали на насилну смрт.
Ненад Периш је током вишемјесечне потраге јавно захваљивао свима који су помагали у тражењу његовог сина, а сада се опростио и од човјека којег никада није лично упознао, али који је ризиковао сопствену безбједност покушавајући да пронађе Матеја, преноси Индекс.
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