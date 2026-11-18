Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац стар око 35 година тешко је повријеђен вечерас у инциденту на Зеленом венцу у Београду када је убоден ножем у груди, незванично сазнаје Телеграф.
Инцидент се догодио нешто после 20 часова, у близини једног ресторана брзе хране.
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Повријеђени мушкарац задобио је тешке тјелесне повреде, а екипа Хитне помоћи превезла га је на Војномедицинску академију.
(Телеграф)
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