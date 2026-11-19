Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Србије апелује на грађане да буду максимално опрезни и да избјегавају кретање на пут због ризика од појаве јаке олује праћене снажним ударима вјетра, који могу прелазити брзину од 100 километара на час.
Постоји опасност по безбједност људи и животиња. Олуја може наићи изненада.
„Препорука је да не крећете на пут. Заштитите возила и имовину“, саопштио је МУП.
Министарство унутрашњих послова (МУП) послало је хитно СМС упозорење грађанима Србије. У упозорењу се наводи да нас очекују грмљавина и јака олуја.
„Упозорење на снажну олују са снажним налетима вјетра. Пратите информације надлежних органа. Више на upozorenje.mup.gov.rs“, пише у упозорењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Уживо
Србија
2 ч1
Србија
5 ч0
Србија
13 ч0
Србија
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму