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Посланици Народне скупштине Србије наставили су конститутивну сједницу новог, 15. сазива, а на дневном реду је избор предсједника парламента. За председника Скупштине предложена су два кандидата.
Посланичка група "Студентска листа" предложила је за предсједника Скупштине Александра Чупића, док је посланичка група "Александар Вучић - Србија побеђује" предложила за ту функцију Стојана Раденовића.
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