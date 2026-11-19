Аутор:АТВ редакција
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Александар Чупић, посланик "Студентске листе", изабран је за новог предсједника Скупштине Србије.
За Чупића је гласало 140 од 239 посланика који су гласали.
Други кандидата, испред листе "Александар Вучић - Србија побеђује", био је Стојан Раденовић, а за њега је гласало 97 посланика.
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