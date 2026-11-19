Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Република Српска има право, али и обавезу да се јасно супротстави сваком покушају да јој се наметне спољнополитички правац који није прихватила, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Он је истакао да Српска не дијели цивилизацијске и политичке вриједности са режимом у Техерану и не прихвата да се таква идеологија представља као заједничко опредјељење БиХ.
Кошарац је рекао да су за Републику Српску апсолутно неприхватљиве поруке које је упутио контроверзни ирански ајатолах Алиреза Арафи током недавног боравка у Сарајеву о стратешком приближавању БиХ и Ирана.
"Недавно сам упозорио на покушаје промоције идеологије ајатолашког режима кроз културне и вјерске садржаје у Сарајеву. Данас је јасно да је ријеч о много ширем питању – о политичким порукама и настојањима да се утицај Техерана прошири и на институционалном нивоу", упозорио је Кошарац коментаришући посјету иранског ајатолаха Алиреза Арафија Сарајеву, преноси Срна.
Република Српска
Потврђено стратешко партнерство Израела и Републике Српске
Нагласио је да Република Српска зна гдје припада, зна ко су јој партнери и да неће дозволити да јој било ко други одређује политички и вриједносни компас.
"Наше међународно позиционирање заснива се на јачању партнерстава са САД, Израелом, Русијом, Кином и другим државама са којима дијелимо интересе и градимо односе на принципима међусобног поштовања и сарадње", подсјетио је Кошарац.
Он је поручио да Српска неће бити дио политике која је удаљава од стратешких партнера и приближава идеолошким и политичким концептима са којима не дијели вриједности.
Ирански ајатолах Алиреза Арафи, конзервативни вјерски ауторитет, један од тројице чланова Привременог вијећа руководства Исламске Републике, боравио је у Сарајеву 15. новембра гдје је присуствовао церемонији на којој је Неџад Грабус преузео дужност реиса Исламске заједнице у БиХ.
БиХ
Кошарац у Тел Авиву: Пријатељство преточити у конкретне пословне резултате
Аналитичари сматрају да би долазак иранског ајатолаха могао имати посљедице по БиХ, јер представља политичку поруку САД и Западу, те да посјета једног од најутицајнијих људи иранског политичког система није био искључиво вјерског карактера.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
6 д0
Република Српска
1 седм1
БиХ
1 седм3
Република Српска
1 седм3
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч4
Република Српска
15 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму